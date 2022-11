In dit café moeten klanten voortaan betalen voor verwarmd terras: “Rokers zitten warm en kosten blijven onder controle”

Veel uitbaters laten hun terrasverwarmers uit om de facturen onder controle te houden, maar Rein Adons bedacht een creatieve oplossing. Ze liet door een vakman uit Borgerhout een automaat maken waarin klanten munten kunnen steken om warmte te brengen op het terras. “Zo kan ik rokers toch nog comfort bieden”, zegt ze. “Het doet ook een beetje denken aan de verlichting in kerken, waar je soms ook betaalt om een bepaald paneel of beeld te verlichten.”

De reden voor de opvallende ingreep: de torenhoge energiekosten. Zelfs zonder de terrasverwarmers was de energiefactuur van het café in Borgerhout al opgelopen van 550 euro per maand tot 2.780 euro per maand. “Er staan acht koelkasten permanent aan, we hebben twee zware bierkoelinstallaties, een koffiemachine en een afwasmachine. Dan telt dat snel op. We kunnen de prijzen niet verhogen om de stijgende kosten te dekken, want dan komt er niemand meer een pint drinken. Maar door die kleine bijdrage te vragen voor de terrasverwarmers, kunnen we tenminste de kosten daarvan al dekken”, zegt Rein. “Dankzij de coronaperiode zitten mensen ook meer buiten dan vroeger.”

De kastjes werken alleen met munten van 20 cent. — © Patrick De Roo

Voor 20 cent blijft de terrasverwarmer tien minuten branden. “Als de energieprijzen opnieuw dalen, zal ik die tijd oprekken”, zegt Rein. De meeste klanten reageren positief op de creatieve oplossing. “Zeker als ik uitleg dat het is om de klanten meer comfort te bieden. Het is ook zonde van de investering als die verwarmers er voor niks hangen.”

Begrip van klanten

Bij Horeca Vlaanderen hebben ze geen weet van andere cafés die hetzelfde systeem toepassen. “Het is zeker een creatieve oplossing. Wij merken ook dat klanten veel begrip tonen voor horeca-uitbaters die toch bepaalde maatregelen nemen om de hoge kosten te compenseren”, zegt CEO Matthias De Caluwe. Eerder dit jaar kwam al in het nieuws dat De Jachthoorn in Kontich de terrasverwarmers niet meer gebruikte om de kosten te drukken. Heel wat andere zaken in het Antwerpse zetten de terrasverwarmers alleen nog aan als er mensen buiten zitten in plaats van die permanent te laten branden. “Verder zie je ook geregeld dekentjes liggen op het terras voor de mensen die met kouder weer buiten zitten. Uitbaters kijken ook wat er past bij hun klanten."

De Caluwe benadrukt dat het heel zware tijden zijn voor ondernemers in de sector. “Uit een bevraging aan onze leden in oktober bleek dat bijna 6 op de 10 verwachtten het vierde kwartaal met verlies te zullen afsluiten. De sector is kwetsbaar en iedereen zoekt oplossingen voor deze moeilijke periode.”