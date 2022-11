Veelbesproken Cristiano Ronaldo geeft persconferentie en toch is er amper volk: “Stop met ploegmakkers naar mij te vragen”

Cristiano Ronaldo daagde op voor de persconferentie van Portugal in Qatar en toch was er amper volk. Dat kwam omdat de aanwezigheid van de Portugese ster, die sinds zijn explosief interview dagelijks in het nieuws is, niet was aangekondigd. De aanwezige journalisten schrokken zich een hoedje toen hij plots voor hen zat.

De beperkte schare aanwezige journalisten kon Cristiano Ronaldo voor het eerst vragen stellen sinds het explosieve interview waarmee hij zijn bruggen opblies bij Manchester United. Volgens Ronaldo zal dat tijdens het WK geen invloed hebben op de Portugese nationale ploeg, waar met Bruno Fernandes en Diogo Dalot nog twee spelers van United mee zijn naar Qatar.

“Ik besef dat die episode, dat interview, net als andere voorvallen met die er soms tussen voetballers zijn, een speler kunnen raken, maar het zal nooit een volledig team raken”, sprak Ronaldo.

Ronaldo kwam ook terug op de koele begroeting met Bruno Fernandes, toen de twee elkaar ontmoetten in de kleedkamer van Portugal. Het tafereel werd vastgelegd op video.

“We waren wat aan het dollen. Zijn vliegtuig had vertraging en ik vroeg hem: ben je met de boot gekomen? Ik kan wel tegen een stootje want ik draag een kogelvrije vest, maar stop met mijn ploegmakkers bij Portugal altijd maar naar mij te vragen. Stel vragen over het WK.”

Over de timing van het bewuste interview zei CR7 het volgende. “Ik spreek me uit wanneer ik dat wil. Voor jullie is het gemakkelijk om te kijken naar de timing. Soms schrijven jullie waarheden, soms leugens. Alle collega-internationals en stafleden kennen mij goed, een aantal zelfs al vanaf mijn elfde. Zij laten zich echt niet beïnvloeden door wat de media zegt en schrijft over mij.”

