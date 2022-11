Omroep twijfelt aan oprechtheid van excuses Matthijs van Nieuwkerk, “samenwerking hangt aan zijden draadje”

Het was de Volkskrant die de kat vrijdag de bel aanbond: tientallen ex-medewerkers getuigden in een vernietigend exposé dat Van Nieuwkerk jarenlang een angstcultuur creëerde op de redactie van De wereld draait door, waarbij medewerkers op centimeters afstand “toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd” werden. “Het was alsof de duivel in hem kroop”, beschrijft een redacteur het.

Van Nieuwkerk reageerde in een geschreven mededeling op de beschuldigingen. “Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm”, klonk het vrijdag. “Nu zitten we met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.”

Drie versies

De omroep BNNVara twijfelt echter aan de oprechtheid van die excuses. De Volkskrant beschrijft maandag namelijk hoe die tot stand kwamen, en daaruit blijkt dat Van Nieuwkerk in eerste instantie een stuk minder schuldbewust was. In een eerste versie van excuses die hij bezorgde aan de krant, haalde de presentator bijvoorbeeld uit naar twee oud-collega’s. “Dit vonden wij niet passend, omdat het zou – en zou moeten – gaan om een publieke en persoonlijke spijtbetuiging”, aldus de omroep. “We hebben toen aangegeven dat het voor ons van essentieel belang is dat hij richting medewerkers erkent dat hij over grenzen is gegaan.”

Toch hield Van Nieuwkerk in een tweede versie van excuses vast aan zijn oorspronkelijke verklaring. Ook daarin ging hij volgens de Volkskrant “niet in op de tientallen mensen die ziek werden van het grensoverschrijdende gedrag en toonde hij weinig zelfreflectie. Wel haalde hij uit naar twee oud-collega’s en schreef hij dat hij veel bezems straatjes hoorde schoonvegen.”

Pas in een derde versie – na overleg met BNNVara, dat ermee dreigde publiekelijk afstand te nemen van Van Nieuwkerk – toonde de presentator meer berouw, en kwam hij tot bovenstaande excuses.

Samenwerking

De omroep twijfelt door het verloop van de feiten echter aan de oprechtheid van Van Nieuwkerk. “Wij moeten vraagtekens zetten bij de oprechtheid van dit tweede statement aangezien het tot stand is gekomen nadat wij Matthijs van Nieuwkerk hebben laten weten dat we teleurgesteld waren over het eerste statement”, klinkt het in de Volkskrant.

De omroep zal daarom op korte termijn samenzitten met Van Nieuwkerk, die er nog verschillende programma’s presenteert. Volgens de Volkskrant is de vraag echter “of het vertrouwen niet al onherstelbaar is beschadigd”.