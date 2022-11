“Een Russische burgeroorlog is onvermijdelijk”: gelekte e-mails Russische veiligheidsagent voorspellen interne machtsstrijd

Woedt er onenigheid tussen Russische toplieden? Als we gelekte e-mails van een Russische veiligheidsagent mogen geloven alvast wel. Het Amerikaanse magazine Newsweek kreeg een inkijk en las enkele opvallende zaken. “Chaos, burgeroorlog, ineenstorting… Het ligt ons allemaal in het verschiet”, voorspelde een van de gesprekspartners.

Het e-mailverkeer dat Newsweek in handen kreeg, vond de afgelopen maanden plaats tussen een klokkenluider van de Russische veiligheidsdienst en de Russische mensenrechtenactivist Vladimir Osechkin (Gulagu). De veiligheidsagent schrijft onder de schuilnaam ‘Wind of Change’ over een interne machtsstrijd die in Rusland op til is. Hij voorspelt een “onvermijdelijke burgeroorlog” en ziet Rusland de komende tijd “afdalen in de afgrond van terreur”.

De klokkenluider heeft het in het bijzonder over Yevgeny Prigozjin, de leider van het Russische huurlingenleger Wagner, en Ramzan Kadyrov, de beruchte Tsjetsjeense leider. Beide figuren hebben de voorbije maanden al meermaals kritiek geuit op de aanpak van Poetin in de oorlog.

Ramzan Kadyrov. — © REUTERS

Volgens de veiligheidsagent zullen zij een bedreiging vormen voor de macht van Poetin. Op 8 november schreef hij dat Prigozjin zijn troepen al aan het voorbereiden zou zijn op “binnenlandse terreurmissies”. “Het zal beginnen met kleine schermutselingen, maar een echte oorlog tussen de FSB (Federale Veiligheidsdienst) en Prigozjins leger is uiteindelijk onvermijdelijk”, aldus de klokkenluider.

En daar is de FSB niet op voorbereid, zegt de veiligheidsagent. “Prigozjin en Kadyrov achten de tijd rijp, het is hun beurt om te schitteren.”