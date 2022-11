Crèche in Bilzen bij hoogdringendheid geschorst na meerdere klachten: “Sprake van geforceerd eten”

De crèche ‘Het warm nestje’ uit Bilzen is bij hoogdringendheid geschorst nadat meerdere klachten en tekorten werden vastgesteld. Dat wordt bevestigd door het Agentschap Opgroeien.

Eind augustus liep een klacht binnen bij de overheid, die leidde tot een inspectie begin september bij ‘Het warm nestje’ in Bilzen. Zo werden er bijvoorbeeld te veel kinderen opgevangen en was er een onveilige slaapomgeving. “Half oktober liep er opnieuw een vage melding binnen, met nog verduidelijking op 14 november. Er was sprake van geforceerd eten”, klinkt het.

“Dit heeft geleid tot een schorsing bij hoogdringendheid, voor voorlopig drie maanden. Bezwaar is mogelijk, maar dat werkt niet opschortend”, zegt woordvoerster Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien. “Binnen drie maanden neemt het Agentschap een eindbeslissing.”

Het agentschap heeft ook het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling ingeschakeld, dat de situatie bij de crèche met 24 plaatsen verder moet onderzoeken.