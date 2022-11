Tienermeisjes naar ziekenhuis afgevoerd nadat ze werden aangereden op het zebrapad

Het ongeval gebeurde iets na 8 uur op de Antwerpsesteenweg. “Twee meisjes werden aangereden door een personenwagen”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Dit terwijl ze op het zebrapad aan het oversteken waren.”

De twee tienermeisjes werden daarop gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. “Maar van levensgevaar is geen sprake”, zegt Langeraert. “De bestuurster van de wagen legde nadien een negatieve ademtest af.” De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht door de politie.

Velo-Droom, een organisatie van inwoners en ouders die zich inzetten voor veiliger verkeer in Sint-Amandsberg, roept na het ongeval op tot ‘crisisberaad’. “Het is genoeg, dit ongeval gebeurde midden in de ochtendspits. Onze emmer is vol. Wij eisen crisisberaad over de waanzin op de gewestwegen in onze wijk.”