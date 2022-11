Naar deze Rode Duivel kijkt Vincent Kompany uit op het WK: “Hij heeft het potentieel voor de absolute top”

Vincent Kompany (36) is een aandachtig toeschouwer tijdens dit WK. Hij heeft een aantal van zijn Burnley-spelers in Qatar, maar de voormalige aanvoerder van de Belgische nationale ploeg kijkt ook met bijzondere aandacht naar de Rode Duivels en naar één speler in het bijzonder.

“Als speler wil je er absoluut bij zijn op een WK, maar eens je er bent, besef je dat het een tweesnijdend zwaard is”, begon Kompany in zijn gekende filosofische stijl. “Als je er goed presteert, word je gehypet, maar als het tegenvalt, kunnen er carrières gebroken worden. Je moet van die negatieve gedachten afraken en focussen op de mogelijkheden die zo’n toernooi biedt.”

Romelu Lukaku is niet fit afgereisd, maar wordt klaargestoomd om verder in het toernooi belangrijk te zijn. Kompany kent die situatie van het WK 2018, waar hij de groepsfase miste en pas vanaf de 1/8ste finale tegen Japan in actie kwam. “Ik speelde toen niet in de groepsfase omdat ik mijn hamstrings had geblesseerd in een vriendschappelijke interland als voorbereiding op het WK”, klinkt het. “Geblesseerd meegaan ziet er vreemd uit tijdens de groepsfase, maar eens je verder in het toernooi bent, heb je spelers nodig die het verschil maken en wedstrijden kunnen helpen winnen. Zelfs als Lukaku maar in één wedstrijd tegen die grotere ploegen kan spelen, heeft zijn aanwezigheid zin. Ik begrijp de beslissing. Matchwinnaars zijn alles op een WK.”

Kompany onthult ook naar welke Rode Duivel hij het meest uitkijkt. “Er zijn altijd spelers die je gekend en gezien hebt en er is één jonge speler die bij Anderlecht is doorgebroken onder mij. Zijn naam is Zeno Debast en ik zal enige trots voelen als hij zijn eerste minuten zou krijgen op dit WK. Hij is achttien jaar (intussen negentien, red.), extreem getalenteerd en hij heeft het potentieel om door te stoten naar de absolute top. Dat zijn de verhalen waar ik naar uitkijk.”