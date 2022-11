“Net zoals particulieren moeten we er als gemeente voor zorgen dat we de energiefacturen kunnen betalen”, zegt burgemeester Eens. — © zb

Tessenderlo

Het gemeentebestuur van Tessenderlo heeft beslist om het gemeentelijk zwembad De Vloetlijn een maand te sluiten. Dit is één van de maatregelen die het neemt in het kader van de stijgende energieprijzen. “In september gaan we nog eens een maand dicht.”