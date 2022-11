Engelse fans in Qatar belanden plots in paleis van sjeik: “Hij toonde ons zijn leeuwen en apen”

De zoektocht naar een paar biertjes is voor enkele fans van Engeland uitgedraaid op een bijzondere ervaring. Ze kwamen één van de zonen van de sjeik tegen en die gaf hen een royale rondleiding in één van de eigendommen.

“De zoon van de sjeik nam ons mee naar één van de paleizen en toonde daar dat hij leeuwen heeft”, zei een Engelse fan bij TalkSport.

“Kijk eens rond, beter dan dit wordt het niet”, ging de man verder, wijzend op de sfeer in Qatar. Zijn kompaan pikte in. “We waren op jacht naar biertjes en de man vertelde dat hij ons aan bier kon helpen. We sprongen in zijn Toyota en kwamen aan bij een groot paleis, waar hij ons zijn apen en exotische vogels liet zien.”

