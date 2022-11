Gedwongen fusies van gemeenten stuiten op kritiek: “Wie is de Vlaamse overheid om zich te komen moeien?”

In Vlaanderen zouden maar zo’n 100 gemeenten meer mogen zijn, en geen 300 zoals nu nog het geval is. Dat is het droomscenario van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. De liberaal wil de lokale besturen na de verkiezingen van 2024 verplichten om te fusioneren, om zo de slagkracht van de gemeenten te vergroten. Of het plan realistisch is, is een andere vraag. CD&V is ronduit tegen, en ook N-VA wil liever geen verplichting opleggen.