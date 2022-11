Snelheid is hun grote wapen: kan defensie Rode Duivels Canadese Roadrunners afstoppen op het WK?

De Rode Duivels zetten tegen Canada best een verkeersbord met een snelheidslimiet op de middellijn: “Niet sneller dan 33 kilometer per uur.” De Canadezen staan namelijk bekend om hun pijlsnelle omschakelingen met spurtbommen als Alphonso Davies en Tajon Buchanan. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zullen scherp moeten staan om dat op te vangen en wie zet je dan best rechts in de defensie? Debast, Dendoncker of Castagne?