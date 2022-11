Israëlische rechtbank verplicht ex-premier om schadevergoeding te betalen aan Netanyahu

Olmert noemde Netanyahu en zijn familie in een interview ongeneesbaar “geestelijk ziek”. Netanyahu klaagde Olmert daarop aan wegens laster, en eiste ongeveer 236.000 euro schadevergoeding.

Olmert verdedigde zich door te zeggen dat hij alleen maar de mening van het Israëlische volk en de internationale leiders vertolkte. De rechtbank wees Olmerts argument af dat het een kwestie van vrije meningsuiting was. Hij moet ook de kosten voor de rechtszaak betalen.

Israëlische media berichtten herhaaldelijk over de hevige woede-uitbarstingen van Netanyahu’s echtgenote Sara. Ze werd zelfs al aangeklaagd en veroordeeld voor intimidatie van meerdere vroegere personeelsleden.

Yair, de oudste zoon van Netanyahu, staat dan weer bekend om zijn bitse campagnes tegen politieke tegenstanders op sociale media. Dikwijls krijgt hij het verwijt uiterst onbeleefd te zijn. Yair zelf moet een journalist een schadevergoeding van omgerekend 70.000 euro wegens laster, na een uitspraak van het Hooggerechtshof vorige week.

Zowel Olmert als Netanyahu hebben ervaring met justitie. Olmert most in februari 2016 de cel in, ook al zat hij niet zijn volledige celstraf van negentien maanden uit. En Netanyahu was dan weer betrokken in een corruptieproces sinds mei 2020.