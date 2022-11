Politiebonden staan pal achter commissaris-generaal, die naar pensioen geduwd wordt: “Overduidelijke politieke spelletjes”

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker, die door de regering naar de exit geduwd wordt, kan op de onvoorwaardelijke steun rekenen van de vakbonden. In een perscommuniqué laten ze weten “verbijsterd” te zijn over “het plan” om de commissaris-generaal op pensioen te sturen. Ze zijn snoeihard voor de politieke verantwoordelijken.

“Met verbijstering hebben we kennis genomen van de berichtgeving dat de toekomst van de commissaris-generaal in vraag wordt gesteld door de politieke overheid”, luidt het in de aanhef.

“Het feit dat dit gebeurt in een periode waarbij de politieke overheden onder vuur liggen, zal daarbij geen toeval zijn. In crisisperiodes is het blijkbaar een traditie geworden om vooral de schuld voor alles en nog wat af te wenden op een ander slachtoffer”, klinkt de onverhulde kritiek aan het adres van voogdijministers Annelies Verlinden (CD&V) van Binnenlandse Zaken en Vincent Van Quickenborne (Open VLD) van Justitie. Van die laatste vroegen de vakbonden zelf het ontslag na de moord op Brussels politieman Thomas Monjoie. De dader was door het parket op vrije voeten gelaten, hoewel hij bij de politie had aangekondigd dat hij feiten zou gaan plegen.

“De politie, die al jaren mismeesterd en plat bespaard wordt, kreunt onder de verdere politieke spelletjes. Wat hier aan het gebeuren is, is dan ook overduidelijk. De vakorganisaties bij de politie staan 100 procent achter de commissaris-generaal.”

Zoals deze krant berichtte, is de commissaris-generaal vorige week op het matje geroepen door Verlinden en Van Quickenborne. Hij kreeg het verwijt dat de rekrutering, de digitalisering en de strijd tegen de maffia niet naar behoren verloopt. We vernamen nog dat de regering hem niet wil herbenoemen maar hem richting pensioen wil duwen.