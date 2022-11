‘Thuis’-medewerkers overhandigen 34.000 handtekeningen aan minister Dalle: “Laat ‘Thuis’ thuis blijven”

In een kleine stoet kwam het dertigtal vakbondsleden maandag aan bij het kabinet van minister Dalle in Brussel. “Stop de afbraak van de VRT” scandeerden ze, terwijl ze ook nog pamfletborden bij zich hadden met slogans als “Vanaf nu schrijven we cut met een K” of “Da krijg ik thuis nie verkocht”.

“We willen een signaal geven aan minister Dalle dat het dringend tijd wordt om opnieuw een gezonde financiering op poten te stellen voor de VRT. Dat wil zeggen: onze werkingsmiddelen opnieuw indexeren”, stelt Michelle Graus, voorzitter ACOD-VRT.

Overleg

Bij minister Dalle vindt vandaag een laatste bespreking van de conclusietekst plaats met het sectorcomité. De vakbonden zullen een negatief advies geven, maar de Vlaamse overheid en de VRT-directie hebben al aangegeven dat ze met de plannen doorgaan. Nadien volgt nog een finale goedkeuring door de raad van bestuur. De vakbonden geloven dat de VRT-medewerkers op materieel vlak slechter af zullen zijn door de verhuis.

“Op collectieve basis zijn we niet kunnen landen op evenwaardige voorwaarden. Er zullen morgen en overmorgen nog gesprekken plaatsvinden tussen medewerkers apart en de directie om hun individuele situatie te bekijken en daar een aangepast voorstel te doen”, vertelt Carlos Van Hoeymissen van ACV.

© BELGA

