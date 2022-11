Stefano Marzo (FCV Dender) legt RSCA Futures over de knie met twee doelpunten: “Hoeven niet meer achterom te kijken”

Vier weken na de zege in het Lotto Park nam FCV Dender zondagavond ook in eigen stadion de maat van de Anderlecht-jonkies. Dender rukt op naar de zesde plaats en is met dertien op achttien stilaan een nachtmerrie voor de beloftenteams, want geen enkele ploeg doet beter tegen de jonkies.

Dender-coach Regi Van Acker koos voorin voor het duo Lallemand-Çukur en liet Antoine De Bodt debuteren. “Hens kampt met pubalgie, waardoor we voorzichtig moeten omspringen met onze aanvoerder. De Bodt deed het prima, maar zat na een uur op zijn tandvlees.”

Net als vorige maand startten de RSCA Futures sterk. Leoni zonderde Stassin af, maar de topschutter raakte niet voorbij Gies, die zijn 153ste officiële match keepte bij FCV Dender en daarmee recordhouder is. Een voorzetschot van Lallemand plofte op de deklat. Bij een akkefietje aan de zijlijn ontsnapte Leoni aan rood wegens natrappen. Ref Simonini riep Stefano Marzo bij zich. “Ik was geen betrokken partij, maar vroeg wel om in de grijpen. De scheidsrechter leek de pedalen wat kwijt. De vierde scheidsrechter vroeg om rood te geven aan Leoni omdat hij het natrappen wel zag, maar de ref sloeg dat advies vreemd genoeg in de wind.”

Op het halfuur verlengde Ragolle een voorzet van Lokesa tegen de eigen netten. De Bodt kopte op Vercauteren, die ook de tweede poging pareerde, maar kansloos was op de herneming van Marzo. “Ik heb best wel een neus voor goals. Ik sta wel vaker op de goede plaats om een bal binnen te prikken”, lacht de topschutter van Dender. Op het uur werd een treffer van Çukur terecht afgevlagd. Na een voorzet van de ingevallen M’Barki troefde Marzo de jonge Butera af voor de neus van de Denderleeuwse spionkop, die uit zijn dak ging. Rik Vercauteren, wonend in Beveren en ooit begonnen bij Kruibeke, hield Çukur van een derde thuistreffer, maar dat kon de pret niet drukken bij Dender, dat af wil van de statistiek van slechtste thuisploeg van de reeks en na Club NXT nu ook de RSCA Futures zonder punten huiswaarts stuurde.

“Tijdens de eerste helft toonden we te veel respect. Ik veegde de ploeg tijdens de rust de mantel uit met woorden die niet voor publicatie vatbaar zijn. Na rust pakten we wel uit met echt mannenvoetbal”, klinkt Van Acker tevreden. Stefano Marzo kroonde zich tot matchwinnaar. De Lommelaar staat reeds in de agenda van enkele makelaars. “Interesse? Met een transfer tijdens de wintermercato ben ik echt niet bezig. Ik ging een engagement aan met Dender voor twee jaar en wil dat nakomen. We rukten op naar de zesde plaats en hoeven met negen punten voorsprong op de staartploegen niet meer achterom te kijken. Het is leuk om twee keer te scoren omdat die goals de volle buit opleverden, maar de zege was het resultaat van een goede teamprestatie. We kenden wel een moeizame eerste helft die we onder de loep moeten nemen. We leden toen te veel balverlies. We moeten de passlijnen van de tegenstrever nog beter afsnijden en ook onze balcirculatie kan beter.”