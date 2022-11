Opnieuw geen zege voor Rik Vercauteren in tweede match tussen de palen bij RSCA Futures: “We spelen wel mooi voetbal naar het DNA van de club”

Vier weken na de thuisnederlaag in het Lotto Park beten de RSCA Futures nu ook in Denderleeuw in het zand tegen FCV Dender, dat zich zo als de grote boeman profileert. Voor RSCA-coach Guillaume Gillet draaide de derby uit op een eerste nederlaag.

Coach Guillaume Gillet bracht Simion Michez en Enock Agyei meteen aan de aftrap. Aanvoerder Théo Leoni keerde terug van de A-ploeg, van waaruit voorts geen spelers afzakten. “Ik sta open voor spelers uit de A-kern die matchritme missen of aan hun revalidatie werken, maar die beslissing wordt bij de A-ploeg genomen. Ik ben evenwel geen vragende partij en je hoort me zeker niet zeuren dat ik het enkel met jonkies moet rooien”, verduidelijkte Gillet.

Pedalen kwijt

Net als in de heenmatch trokken de RSCA Futures het laken meteen naar zich toe. Leoni zonderde al meteen Stassin af, maar de topschutter raakte niet voorbij doelman Gies, die zijn jeugdopleiding genoot in Neerpede maar intussen al zijn 153ste officiële match keepte bij FCV Dender, een clubrecord. Een voorzet-schot van Lallemand plofte op de deklat. Bij een akkefietje aan de zijlijn ontsnapte Théo Leoni aan rood wegens natrappen. Ref Simonini riep Stefano Marzo bij zich. “Ik was geen betrokken partij, maar vroeg wel om in te grijpen. De ref leek de pedalen wat kwijt. De vierde scheidsrechter vroeg om rood te geven aan Leoni omdat hij het natrappen wel zag, maar de ref sloeg dat advies vreemd genoeg in de wind”, vertelde Marzo na de wedstrijd. Leoni kwam goed weg, waardoor RSCA Futures het enige team in de Challenger Pro League blijft zonder rode kaarten.

Op het halfuur verlengde Ragolle een voorzet van Lokesa tegen de eigen netten. De Bodt kopte op Vercauteren, die ook de tweede poging pareerde, maar kansloos was op de herneming van Marzo. Op slag van rust pareerde Vercauteren een pegel van Çukur. “Jammer dat de we de rust niet haalden met die voorsprong. Dan kon de wedstrijd helemaal anders lopen”, zei doelman Rik Vercauteren, die voor de tweede week op rij tussen de palen stond.

Geen familie van Frankie

Na rust besloot Stassin te centraal op Gies. Lokesa legde breed op Michez, die iets te lang talmde. Op het uur werd een treffer van Çukur terecht afgevlagd. Na een voorzet van de ingevallen M’Barki troefde Marzo de ingevallen Butera af voor de neus van de Denderleeuwse spionkop, die uit zijn dak ging. Rik Vercauteren, die in Beveren woont en ooit begon te voetballen bij Kruibeke, hield Çukur van een derde thuistreffer. “Nee, Ik heb geen familiebanden met clubicoon Frankie Vercauteren. Die vraag kreeg ik al vaker”, vertelde de 21-jarige doelman die baalde na de nederlaag. “Ik kreeg voor de tweede keer op rij de kans tussen de palen, maar opnieuw wonnen we niet. We spelen wel mooi voetbal naar het DNA van de club, maar moeten dat ook koppelen aan resultaten.”

Vercauteren maakt al twee jaar deel uit van de A-kern, maar studeert ook TEW aan de VUB. “De focus ligt op het voetbal. Ik volg de lessen aan de VUB vooral online. Ik ben blij met de kansen die Guillaume Gillet me biedt. Ik blijf hard werken met het oog op nieuwe kansen”, besloot hij hoopvol.