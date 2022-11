Tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk stapt op bij BNNVara na beschuldigingen over ‘angstcultuur’

De Nederlandse televisiepresentator Matthijs van Nieuwkerk verbreekt de banden met de omroep BNNVara. Uit een artikel van de Volkskrant was vrijdag gebleken dat van Nieuwkerk jarenlang (mede)verantwoordelijk was voor een angstcultuur op de redactie van de talkshow De wereld draait door.

De Volkskrant bond de kat vrijdag de bel aan: tientallen ex-medewerkers getuigden in een vernietigend exposé dat Matthijs van Nieuwkerk jarenlang een angstcultuur creëerde op de redactie van de talkshow De wereld draait door, waarbij medewerkers op centimeters afstand “toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd” werden. “Het was alsof de duivel in hem kroop”, beschrijft een redacteur het.

Van Nieuwkerk, lange tijd de meest beeldbepalende en bestbetaalde presentator van de publieke omroep en in ons land bekend van Popquiz, verontschuldigde zich vrijdag. “Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm”, klonk het toen. “Nu zitten we met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.”

De omroep BNNVara, waar Van Nieuwkerk nog verschillende programma’s presenteert, twijfelde echter aan de oprechtheid van die excuses: de Volkskrant beschreef maandag in een artikel namelijk hoe die tot stand kwamen, en daaruit blijkt dat de man in eerste instantie een stuk minder schuldbewust was. Pas in een derde versie – en nadat BNNVara ermee dreigde publiekelijk afstand te nemen van Van Nieuwkerk – toonde de presentator meer berouw, en kwam hij tot bovenstaande excuses.

De omroep wilde daarom overleg plegen met Van Nieuwkerk, maar zover komt het niet: de presentator kondigde maandagmiddag aan dat hij er zelf de brui aan geeft. “Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk”, klinkt het. “Ik merk dat er veel emoties om voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een – letterlijk – blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De wereld draait door, toch mijn levenswerk, wankelt.”

Van Nieuwkerk zal de komende periode naar eigen zeggen gebruiken “om tot bezinning te komen”. “Daarna hoop ik weer van me te laten horen”, klinkt het.