Spaanse aanvaller Ferran Torres datet met dochter van bondscoach Luis Enrique, die op zijn tellen moet passen: “Of ze hakt mijn hoofd eraf”

De Spaanse aanvaller Ferran Torres (22) heeft een extra reden om zich te gedragen tijdens het WK in Qatar. Hij datet immers met de dochter van Spaans bondscoach Luis Enrique. Ferran Torres verzekert dat het niet tot ongemakkelijke situaties leidt.

Gevraagd naar welke speler in zijn selectie het meest op hem lijkt, verwees Luis Enrique naar het lief van zijn dochter. “Dat is makkelijk: het is mijnheer Torres. Mijn dochter hakt mijn hoofd eraf als ik hem niet noem.”

De 22-jarige (vleugel)aanvaller maakte zijn relatie met Enriques dochter eerder dit jaar bekend, voor zijn transfer van Manchester City naar FC Barcelona. Sira Enrique is een beloftevolle jumpingruiter.

Ferran Torres zegt zelf dat het niet tot ongemakkelijke situaties leidt bij de nationale ploeg. “Ik denk dat de coach en ik het onderscheid weten te maken tussen familiegebeurtenissen en wanneer we ons tot elkaar verhouden als coach en speler. We moeten er op een natuurlijke manier mee proberen om te gaan en we doen dat goed.”