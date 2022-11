Britse werkgevers willen meer migranten om personeelstekort op te vangen, minister heeft daar andere kijk op

De Britse werkgevers, bij monde van de Confederatie van de Britse Industrie (CBI), willen meer migranten om het personeelstekort op de arbeidsmarkt op te vangen. Volgens CBI-topman Tony Danker is er “een soepeler aanpak nodig rond immigratie om de economie te helpen groeien”. Migratieminister Robert Jenrick vindt echter dat werkgevers naar de thuismarkt zouden moeten kijken, in plaats van laaggeschoold personeel van buitenaf aan te trekken.

Het Verenigd Koninkrijk telt alles samen meer dan 1 miljoen vacatures die niet ingevuld geraken. Zo’n 600.000 mensen zijn langdurig ziek, stelt CBI vast, en zullen niet snel terugkeren naar de arbeidsmarkt. “Dat is waarom we met een groot personeelstekort kampen”, aldus Danker. Volgens hem moet er over de grenzen gekeken worden om snel een aantal tekorten op te vangen, vooraleer de arbeidsmarkt op de middellange termijn weer een evenwicht vindt. De spreekbuis van de werkgevers erkent dat dit voor de Britse Conservatieven een “zware politieke keuze” betekent. Hij suggereerde dat men bijvoorbeeld een werkvisum voor bepaalde duur zou kunnen uitkeren.

Maar binnen de Britse regering lijken ze bot te vangen met hun pleidooi. De Britse minister van Migratie merkte op dat men de immigratie naar beneden wil halen. “Dat is iets erg belangrijk voor het Britse volk, en wij staan aan hun zijde”, verklaarde Jenrick.

Thuismarkt

Om vacatures in te vullen moet de industrie in de eerste plaats naar de Britse thuismarkt kijken, klonk het. “Men zou de Britten hun vaardigheden kunnen verbeteren en hen opleiden (...) Er zijn nog altijd vijf miljoen Britten die niet economisch actief is, onder wie een half miljoen die tijdens de coronapandemie de arbeidsmarkt hebben verlaten. Als regering zijn we vooral bezorgd over hen.”

De Britse werkgevers riepen maandag ook op om snel een akkoord met Europa te sluiten rond het Noord-Ierse protocol, om de economische groei aan te zwengelen. Het Noord-Ierse protocol is onderdeel van het brexit-akkoord en verleent een bijzondere status aan Noord-Ierland. Het is cruciaal voor de buitenlandse handel, en volgens het CBI blijft de groei van de Britse handel nu achter op andere landen.