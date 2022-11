Christie’s ziet af van controversiële veiling van tyrannosaurus-skelet in Hongkong

Het skelet van 1.400 kilo, dat de naam “Shen” kreeg, moest vanaf vrijdag geveild worden. Christie’s gaf geen informatie over de geschatte prijs noch over de identiteit van de verkoper. “De opdrachtgever heeft nu beslist om het exemplaar aan een museum te verhuren zodat het publiek tentoongesteld kan worden”, zegt het veilinghuis.

Paleontologen uitten kritiek op de verkoop. Ze gaven ook aan te twijfelen aan de authenticiteit van het fossiel. Shen, 4,6 meter groot en 12 meter lang, was een volwassen mannetje. Hij leefde 67 miljoen jaar geleden. Hij werd in 2020 aangetroffen in de Amerikaanse staat Montana.

Opnieuw samengesteld

Volgens The New York Times stelden de verkoopsdocumenten niet helder dat Shen deels opnieuw samengesteld werd op basis van replica van beenderen van een andere dinosaurus. Nog volgens de New York Times werden er gelijkenissen aangetroffen tussen de schedel van Shen en die van Stan, een andere tyrannosaurus die Christie’s in 2020 voor 31,8 miljoen dollar verkocht. De rechtenhouder van de intellectuele eigendom van Stan, Black Hills Institute of Geological Research, onthulde dat de eigenaar van Shen replica van het skelet van zijn dinosaurus kocht.

Experts zeggen dat het zelden gebeurt dat een volledig skelet van een dinosaurus gevonden wordt. Een tyrannosaurus telt ongeveer 380 beenderen in totaal, maar volgens Christie’s zijn slechts 80 beenderen van Shen origineel.

Steve Brusatte, paleontoloog aan de Universiteit van Edinburgh, noemde de verkoop “slecht nieuws voor de wetenschap”. “Het is triest dat dinosaurussen speeltjes worden om te verzamelen door de oligarische klasse”, zei Brusatte.