Katholiek Onderwijs Vlaanderen is “wantrouwig” tegenover maximumfactuur in secundair

“Op basis van onze ervaring met de maximumfactuur die door de overheid in het basisonderwijs wordt opgelegd zijn wij heel wantrouwig”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Onze ervaring is dat de overheid haar engagement niet is nagekomen: de werkingsmiddelen zijn te vaak niet geïndexeerd en zo is de tegemoetkoming, die er in 2008 kwam bij de invoering van de maximumfactuur, weggesmolten.” Maandag heeft de Vlaamse Scholierenkoepel gevraagd de schoolkosten in het secundair onderwijs voor 2023 onmiddellijk te bevriezen en een maximumfactuur in te voeren, maar daar loopt Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet warm voor.