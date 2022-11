Kilometerslang filerijden op E17: verkeer moet over pechstrook door ongeval aan viaduct Gentbrugge

Door een ongeval tussen een vrachtwagen en twee personenwagens op de E17 zijn maandagmiddag drie rijstroken versperd. Het verkeer in de richting van Antwerpen kan enkel via de pechstrook door. Dat zorgt voor een kilometerslange file tot aan de verkeerswisselaar in Zwijnaarde.

Rond 14.30 uur reed een vrachtwagen de E17 op in de richting van Antwerpen. Bij het oprijden kwam de vrachtwagen in contact met een personenwagen. Door de impact van deze botsing, reed die eerste personenwagen daarop tegen een tweede personenwagen.

“De bestuurder van de eerste personenwagen werd gewond naar het ziekenhuis afgevoerd”, laat de federale politie weten. “Van levensgevaar is er wel geen sprake en die persoon zou vandaag (maandag, red.) het ziekenhuis al mogen verlaten.”

Door de impact van de botsing verloor de vrachtwagen ook mazout. “Daardoor zijn alle rijstroken versperd”, gaat de federale politie verder. “Dat zorgt voor grote hinder die nog geruime tijd zal duren, aangezien de brandweer de rijbaan dient te reinigen. De vrachtwagen moet ook getakeld worden.”

Bestuurders die van Brugge naar Antwerpen moeten, rijden best om via de A11/E34. Wie van Zwijnaarde naar Antwerpen gaat, rijdt best via de E40 of de R4 in Merelbeke. Bestuurders die van Gent naar Hasselt moeten ten slotte, worden aangeraden om via Brussel te rijden.