Infrabel vrijgesproken voor treinongeluk in Morlanwelz, NMBS veroordeeld tot 160.000 euro boete

De correctionele rechtbank van Charleroi heeft Infrabel vrijgesproken en de NMBS veroordeeld tot een geldboete in de zaak rond het treinongeluk in Morlanwelz van 27 november 2017 en het ongeluk dat enkele minuten later volgde in Strépy-Bracquegnies. Bij het dubbele treinongeval kwamen twee arbeiders van Infrabel om het leven en verscheidene treinreizigers raakten gewond.