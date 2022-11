Ernstige verkeershinder op E17 aan viaduct Gentbrugge richting Antwerpen

Een ongeval tussen een auto en een vrachtwagen op de E17 richting Antwerpen, ter hoogte van het viaduct van Gentbrugge, leidt maandagnamiddag tot ernstige hinder op de autosnelweg. Ook op de E40 richting Brussel is het aanschuiven vanuit Sint-Denijs-Westrem, vanwege de moeilijke doorgang op het viaduct. Het verkeer kan er voorlopig enkel over de pechstrook. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Bij het ongeval, dat zich omstreeks 13.30 uur voordeed, raakte de dieseltank van de vrachtwagen gescheurd. De smurrie lekte op de snelweg en omdat de weg daar licht daalt, is de brandstof verspreid geraakt tot 300 meter voor de plaats van het ongeval.

Intussen is de takeling van de vrachtwagen begonnen, en Verkeerscentrum-woordvoerder Peter Bruyninckx verwacht dat na de takeling ook de rechterrijstrook beschikbaar zal zijn. Maandag iets voor 15 uur is echter enkel de pechstrook beschikbaar. Het verkeer moet bovendien even de E17 afrijden, om dan via de dienstweg weer op de autosnelweg te komen. “Maar dat is natuurlijk een serieuze bottleneck”, zegt Bruyninckx. “Het is daar nu 45 minuten aanschuiven, en ook op de E40 richting Brussel kleuren de kaarten rood, vanaf Sint-Denijs-Westrem.”

Het Verkeerscentrum raadt daarom de weggebruikers aan de omgeving te vermijden en de omleidingen te volgen. Van Brugge naar Antwerpen is dat dus de E34, van Zwijnaarde richting Antwerpen via de E40 en vervolgens de R4, en verkeer dat van Gent naar Hasselt moet, rijdt het best via Brussel.