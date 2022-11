Iraanse voetballers maken statement voor eerste WK-wedstrijd, ex-doelman van Antwerp na zware botsing vervangen

De spelers van het Iraanse elftal hebben op het WK voetbal in Qatar hun volkslied niet meegezongen voor hun openingsmatch tegen Engeland. Daarmee leken ze de massale protesten in hun thuisland te steunen. De Iraanse staatstelevisie onderbrak de uitzending tijdens de hymne.

In Iran vinden al sinds midden september aanhoudende protesten plaats, na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf nadat ze door de politie opgepakt was voor het overtreden van de islamitische kledingvoorschriften. Tegen de manifestanten wordt hard opgetreden: volgens mensenrechtenorganisaties kwamen al meer dan 400 mensen om het leven.

Zondag had de kapitein van de Iraanse nationale voetbalploeg, Ehsan Hajsafi, in Iran al zijn medeleven betuigd aan de families van slachtoffers. Hij zei ook dat de omstandigheden in zijn land niet goed waren en dat de bevolking niet gelukkig was. De spelers zijn zich daarvan bewust, luidde het. Eerder had flankaanvaller Alireza Jahanbakhsh al geopperd dat het team het volkslied niet zou meezingen.

© REUTERS

Mogelijk dreigen er nu gevolgen voor de Iraanse spelers in hun thuisland. In Iran werd al gespeculeerd over schorsingen als de spelers zouden zwijgen tijdens het volkslied. Behalve de spelers waren er in Qatar ook Iraanse supporters die steun betuigden aan de manifestanten in Iran. Zo droegen verscheidene fans in het Khalifa-stadion truitjes met de slogan “Women, Life, Freedom”.

© ISOPIX

Verdwenen tickets zorgen voor chaos

Een technische storing in de FIFA Ticket App zorgde maandag voor de start van de WK-wedstrijd tussen Engeland en Iran voor chaos rond het Khalifa International Stadium in Al-Rayyan.

Veel Engelse fans ontdekten voor de aftrap dat hun elektronische tickets plotseling van hun mobiele telefoon waren verdwenen, waardoor ze het stadion niet in konden. De Wereldvoetbalbond erkende het probleem snel en reageerde in een korte verklaring. “Sommige toeschouwers ondervinden een probleem om toegang te krijgen tot hun tickets in de FIFA Ticketing App”, klonk het bevestigend.

De FIFA kon het probleem pas oplossen toen ze de QR-codes van de tickets per mail konden versturen. Op die manier konden de fans de code bij de toegangscontrole tonen. Tot dan bleven heel wat stoelen in het stadion leeg. Met veel vertraging konden de lange rijen aan de ingang weggewerkt worden en vonden alle tickethouders een plekje in het stadion.

Bij Iran stond ex-Antwerpdoelman Alireza Beiranvand aan de aftrap, maar na een klein kwartier moest die vervangen worden na een botsing.

© REUTERS

© AP

© AP

© AP

© AFP