Boerin (78) vrijgesproken voor moordpoging op echtgenoot: “Was ze wel in staat om haar man in die regenput te verdrinken?”

Ruim drie jaar na de feiten is een 78-jarige vrouw uit Pittem vrijgesproken voor poging tot moord op haar man. Het parket is ervan overtuigd dat Brigitte H. het bewusteloze slachtoffer in een waterput wou verdrinken, maar volgens de Brugse strafrechtbank is het twijfelachtig of zij daartoe wel in staat was. De vrouw riskeerde vijf jaar cel.

Mede door hun verzuurde relatie met de kinderen besloten Brigitte H. (78) en haar man Georges B. op 9 juni 2019 dat het leven voor hen geen zin meer had. Ze trokken nog een laatste keer naar de buren om afscheid te nemen en keerden huiswaarts om samen uit het leven te stappen. Toen de ongeruste buren ’s avonds poolshoogte kwamen nemen, zagen ze hoe Brigitte haar bewusteloze man op een doek door de tuin sleepte. Enkele tientallen meters verder stond de regenput open. Het landbouwerskoppel had zijn beide honden op dat moment al verdronken in de put.

LEES OOK. Boerin (78) uit Pittem riskeert vijf jaar cel voor moordpoging op echtgenoot: “Ze wilde hem verdrinken in de regenput”

Brigitte verklaarde dat ze eerder die dag al met haar man aan de treinsporen had gestaan, met de bedoeling om uit het leven te stappen. “Maar die poging werd gestaakt toen een van hun honden wegliep”, pleitte haar advocaat Kris Vincke, die met klem betwistte dat ze haar man in de regenput wou gooien.

Naar eigen zeggen hadden ze die avond samen heel veel whiskey gedronken alvorens terug naar de treinsporen te gaan. “Mijn cliënte heeft haar man naar buiten gesleurd om een frisse neus te halen, niet om in die put te duwen”, ging Vincke verder. “Ze zou hem nooit iets aandoen. Ze zag hem heel graag.”

Afscheidsbrieven

Het slachtoffer werd verhoord op de dienst intensieve zorgen. Uit zijn verklaringen bleek niet dat zijn vrouw hem wou doden of daartoe pogingen had ondernomen. En hoewel in de woning twee door hem ondertekende afscheidsbrieven werden aangetroffen, verklaarde hij niet met zelfmoordgedachten te kampen. De procureur plaatste daarom vraagtekens bij het verhaal van de vrouw en vroeg vijf jaar cel wegens poging tot moord. “Het staat vast dat zij het slachtoffer in de waterput wou gooien”, aldus de procureur.

De rechtbank oordeelde maandag dat het vaststaat dat H. haar man op het doek naar de waterput wou slepen. Maar omdat de buren verklaard hadden dat ze in haar beschonken toestand niet meer in staat was om dat effectief te doen, is het volgens de rechtbank niet uitgesloten dat er sprake was van een “absoluut ondeugdelijke poging”, een moordpoging die onmogelijk kon slagen dus. Nog volgens de rechtbank kampte het slachtoffer wel degelijk met zelfmoordneigingen. “Het kan dus niet uitgesloten worden dat de man uiteindelijk zichzelf in de put zou laten zakken hebben”, klonk het in het vonnis.

Honden

Brigitte H. werd wél veroordeeld voor het doden van de honden, maar kreeg hiervoor geen straf. Na de feiten ging het koppel terug samenwonen, maar in 2021 is Georges overleden. Volgens de huisarts stierf de man een natuurlijke dood. De twee dochters van het koppel stelden zich burgerlijke partij in de zaak, maar gelet op de vrijspraak werd hun schadeclaim afgewezen. Na de dood van hun vader dienden de dochters nog een nieuwe klacht in tegen hun moeder, maar het parket heeft in die zaak aan de raadkamer gevraagd om Brigitte H. buiten vervolging te stellen. De burgerlijke partijen hebben wel nog bijkomend onderzoek gevraagd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar het gratis nummer 1813.