MR-voorzitter Bouchez in interne boodschap aan partij positief over banden met Open VLD: “Wat ons verbindt is sterker dan wat ons verdeelt”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft zijn partij maandag in een interne boodschap verzekerd van de blijvende sterke banden met de Vlaamse liberalen van Open VLD. “Wat ons verbindt is sterker dan wat ons verdeelt”, staat te lezen in een interne boodschap die Belga kon inkijken. De pers heeft de overstap van Alexia Bertrand en de uithaal van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert “uitvergroot en vervormd”, zegt Bouchez.

De spanningen tussen Open VLD en MR liepen tijdens het afgelopen weekend nochtans hoog op. Eerst verving de Open VLD staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker door Alexia Bertrand, tot dan de MR-fractieleidster in het Brussels parlement. Dat zou zonder al te veel overleg met de Franstalige liberalen zijn gebeurd. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert verduidelijkte op De Zevende Dag dat de loyaliteit van Bertrand voortaan bij Open VLD ligt, hoewel ze ook haar MR-partijkaart behoudt.

Op de Franstalige tv deed Lachaert er nog een schepje bovenop en verweet hij bepaalde MR-Kamerleden minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die vorige week in de Kamer toelichting moest geven over de agent die in Brussel is doodgestoken, “aan te vallen op een manier die bijna een copypaste is van het Vlaams Belang”. Bouchez repliceerde daarop met een vlammende tweet waarin hij indirect alle federale Open VLD-departementen aanviel en de houding van de pers, die enkel de MR zou bekritiseren, “lamentabel” noemde.

Geen partijbureau

Bij de MR was er maandag geen partijbureau. Bouchez was tijdens het weekend in Abu Dhabi voor de Grote Prijs Formule 1 en werd maandag op de Sorbonne in Parijs verwacht voor een gastles. De voorzitter bezorgde de MR-mandatarissen wel een boodschap, die Belga kon inkijken. “Gezien het verrassende weekend leek het me normaal om jullie op de hoogte te houden”, staat daarin. En ook: “De benoeming van Alexia is een goede zaak voor het versterken van onze banden met de Open VLD, zoals verschillende analisten ook aangeven. Daarom werd dat positief becommentarieerd”, aldus Bouchez.

De opmerkingen van Lachaert zijn volgens de MR-kopman dan weer “uitvergroot en vervormd door de pers”. “Daarom heb ik gezegd dat het lamentabel is dat ‘dat clubje’ met spelletjes bezig is, terwijl er echte uitdagingen zijn.” Volgens Bouchez heeft een en ander wel degelijk voor een “temperatuurstijging” in de relaties met de Vlaamse liberalen gezorgd, maar is er intussen contact geweest met de Open VLD om de zaken “te kalmeren”. “We moeten vooruitkijken en onthouden dat wat ons verbindt groter is dan wat ons verdeelt.”

Statement

Hoe sterk de banden tussen de Franstalige en Vlaamse liberalen blijven, zeggen de voorzitters ook in een gemeenschappelijke verklaring. “In elke familie ontstaan er soms meningsverschillen. Maar die doen geen afbreuk aan onze gemeenschappelijke basis: een gezamenlijk liberaal project voor België, gebouwd op vrijheid en vooruitgang.”

Beide voorzitters zullen nu “initiatieven nemen” om hun “acties beter te coördineren in aankomende en belangrijke socio-economische en budgettaire dossiers”, klinkt het. Het gaat dan om de “strijd tegen de werkloosheidsval in het kader van de welvaartsenveloppe”, een betere werkgelegenheidsgraad, een lagere fiscale druk, een gzonde begroting en de bevoorradingszekerheid van energie. De voorzitters, regeringsleden en parlementairen van beide partijen zullen ook samenkomen “om hun werking beter af te stemmen”.

Andere partijen

Bij de andere Vlaamse meerderheidspartijen viel maandag te horen dat de houding van Bouchez op zich weinig verrast. Toch klonk er ook kritiek. “Dit soort politiek spel is niet onschuldig en staat ver van hoe de groenen met macht en samenwerking omgaan”, zeiden Groen-covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout bijvoorbeeld. “We zitten met grote uitdagingen en het is bijzonder om te zien hoe meneer Bouchez ervoor kiest om telkens weer zijn eigen partijbelang boven het algemeen belang te zetten.”

De impact op het regeringswerk blijft echter beperkt, klinkt het bij de groenen. “Elke beslissing binnen de regering wordt in consensus genomen, met akkoord van de MR-ministers.” Dat beamen ook andere bronnen. “We zitten daar met grote ogen naar te kijken, maar er is een goeie relatie met (MR-vicepremier, nvdr) Clarinval.”

Bij een andere Vlaamse meerderheidspartij valt echter te horen dat de begrotingsperikelen van de afgelopen weken moeten worden aangegrepen om hervormingen door te voeren, onder meer op vlak van fiscaliteit, arbeidsmarkt en pensioenen. “Het is de rol van de premier om daarvoor te zorgen.”