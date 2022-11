Taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist voor coronascepticus Willem Engel

Engel moet zich voor de rechter in Rotterdam verantwoorden voor een reeks opruiende coronagerelateerde berichten op socialenetwerksites. De 45-jarige Rotterdammer had in de coronapandemie meer dan 10.000 volgers op Twitter en Facebook. Met zijn berichten spoorde hij zijn volgers aan strafbare feiten te plegen of aanvaardde hij bewust de kans dat dit zou gebeuren, vindt de officier van justitie.

“Verdachte zoekt de grenzen op, schuurt er tegenaan en gaat er in de visie van het OM overheen”, zo klinkt het.

Engel riep zijn volgers op Twitter op medewerkers van ‘prikbussen’ te fotograferen of een verzorgingshuis te bellen dat wegens een corona-uitbraak gesloten was voor bezoekers. Engel nam geen afstand van zijn uitlatingen.

Verboden betoging

Ook riep hij met zijn organisatie Viruswaarheid in juni vorig jaar op “in liefde te komen” naar een verboden demonstratie op het Malieveld in Den Haag. “De verdachte roept op tot een strafbaar feit door op te roepen te komen demonstreren, terwijl de demonstratie verboden is”, aldus de officier. Ruim vierhonderd mensen werden op 21 juni 2020 gearresteerd, na het uitbreken van ongeregeldheden.

De officier zei dat de opruiende berichten van Engel niet bijdragen aan het maatschappelijk debat. “Aan de vrijheid van meningsuiting zitten grenzen. Vrijheid van meningsuiting eindigt waar opruiing begint.”