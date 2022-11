Belgisch Ryanair-personeel dreigt met acties tijdens feestdagen

De bonden hebben over de kwestie een open brief geschreven naar minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Volgens vakbondsman Hans Elsen blijft Ryanair de wetgeving negeren en treedt de overheid daar niet tegen op. Volgens zijn Franstalige collega Didier Lebbe stelt de inspectie wel inbreuken vast, maar volgt het gerecht die zaken niet op.

Ryanair besliste onlangs om zijn basis op Brussels Airport te sluiten. Het bedrijf zou toen aan de werknemers hebben voorgesteld om in Charleroi te gaan werken. “Maar uiteindelijk veranderde Ryanair van mening en besliste om hen te laten werken in blokken van enkele dagen in andere Europese basissen. Dat is volstrekt onwettig”, aldus Lebbe.

“De eindejaarsfeesten komen eraan. Als er niets beweegt bij Ryanair of bij de Belgische autoriteiten, is de kans groot dat het personeel zijn ongenoegen zal uiten door actie te voeren”, waarschuwen de bonden.