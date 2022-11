Britse premier Sunak veegt soepelere relaties met EU van tafel: “Brexit gaat nog belangrijke voordelen en kansen brengen”

De Britse regering heeft geen enkele intentie om de Brexit over een andere boeg te gooien en meer wetgeving af te stemmen op de Europese. Zo heeft premier Rishi Sunak gereageerd op een krantenartikel dat claimde dat Londen zou nadenken over een relatie naar Zwitsers model.

“Het Verenigd Koninkrijk streeft geen enkele relatie met Europa na die is gebaseerd op een afstemming op de wetten van de Europese Unie”, zo maakte Sunak maandag duidelijk tijdens een conferentie van de belangrijkste werkgeversorganisatie in het land. “Ik heb voor de Brexit gestemd. Ik geloof en weet dat Brexit belangrijke voordelen en kansen voor ons land heeft gebracht en nog zal brengen”, zo verwees hij onder meer naar het immigratiebeleid.

Sunak sprak zich uit over zijn Europees beleid nadat de krant The Sunday Times had bericht dat een aantal leden van de Britse regering vanwege de financiële en economische problemen in het land zouden aansturen op sterkere economische relaties met de EU en een relatie “naar Zwitsers model” zouden willen. Zwitserland heeft een bevoorrechte toegang tot de Europese interne markt, maar moet wel een aantal Europese regels volgen, onder meer over het vrije verkeer van personen.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk stapte in januari 2020 uit de EU en na een overgangsperiode van een jaar ook uit de Europese interne markt en de douane-unie. Daarmee kwam ook een einde aan het vrije verkeer van werknemers. Beide partijen sloten weliswaar een omvangrijk vrijhandelsakkoord, maar in bepaalde sectoren moeten niettemin douaneheffingen betaald worden en ook de administratieve lasten zijn sterk gestegen. De bilaterale handel lijdt er sterk onder.

Tegen de achtergrond van de economische en financiële malaise weerklinkt in het Verenigd Koninkrijk steeds meer kritiek op de gevolgen van de Brexit. Vorige week stelde de openbare dienst die belast is met de economische vooruitzichten en het toezicht op de openbare financiën (Office for Budget Responsability, OBR) dat het vertrek uit de EU een “belangrijk negatief effect” op de handelsstromen heeft gehad. Volgens peilingbureau Yougov is 56 procent van de Britten momenteel van oordeel dat de Brexit een vergissing was.