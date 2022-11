Engelse analiste draagt wél regenboogarmband in Qatarees stadion: “Voetbal is niet voor iedereen op dit WK”

De regenboogarmband bij aanvoerders op het WK voetbal is verboden, maar daar trekt de Engelse voetbalanaliste Alex Scott zich niets van aan. Zij stond in het stadion in Qatar, net voor de wedstrijd tussen Engeland en Iran, met de armband en toonde zich kritisch voor FIFA-topman Gianni Infantino.

Scott, een voormalig voetbalster op het hoogste niveau in Engeland en een belangrijk gezicht van de LBGTQ-gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk, is voor de Britse nationale omroep BBC als analiste actief op het WK voetbal in Qatar. Zij toonde maandag dat ze het niet vindt kunnen dat de regenboogarmband niet gedragen mag worden door aanvoerders op het voetbalfeest. Ze trok hem dan zelf maar aan in het stadion.

“Veel mensen uit de gemeenschap zijn niet naar dit WK afgereisd vanwege angsten voor de regels in Qatar”, zei Scott. Daarna sprak ze FIFA-voorzitter Gianni Infantino toe. “Je bent niet gay. Je zal ons dan ook nooit begrijpen. Je weet niet wat het is om te vrezen voor je leven als je naar dit soort landen komt, alleen omwille van wie je houdt. Voetbal is voor iedereen, maar dat is niet zo bij dit WK. Je kan dat als FIFA niet blijven zeggen.”

Ze zei verder er lang over nagedacht te hebben. “Het zou voor mij een makkelijke keuze zijn om hier niet heen te gaan. Maar ik laat me mijn liefde voor voetbal niet afnemen.”