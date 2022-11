Meunier laat zich niet onbetuigd over armbanddiscussie: “Als we iets goeds wilden doen, hadden we niet naar Qatar moeten komen”

Harry Kane bij Engeland, Virgil van Dijk bij Nederland, Christian Eriksen bij Denemarken, Eden Hazard bij België... De aanvoerders gaan de OneLove-kapiteinsband niet dragen of anders krijgen ze nog voor de aftrap een gele kaart. “Erg jammer”, aldus Meunier.

Het was een unieke kans om hier in Qatar de diversiteit en de LGBTQ+-gemeenschap te steunen. Laten de teams zich niet te makkelijk afschepen?

“Wat wil je dat we doen? Als we die band toch dragen, dan riskeren we een boete, een gele kaart, een schorsing... Dan zijn er weinig alternatieven. We weten allemaal hoe het gaat hier. Op het moment dat we naar Qatar vlogen wisten, we dat er hier andere regels gelden en er zijn veel regels. Er is een groot verschil met de Europese cultuur, maar wij kunnen ons alleen profileren op het veld. Boycotten levert niets op.”

Dit WK zou toch iets kunnen veranderen in Qatar?

“Je kunt niet naar hier komen en nu beginnen te protesteren. Als we iets goeds wilden doen, dan hadden we niet naar Qatar moeten komen. Dit land zit in een grijze zone. Iedereen kende vooraf de situatie rond de geschonden mensenrechten. Het WK werd al in 2011 aan dit land toegewezen en het is nu te laat om te klagen. Op een bepaald moment moet je het als speler naast je neerleggen en focussen op voetbal. Wij moeten ons land representeren als voetbalnatie. Er verandert niets. Ook anderen topspelers zoals Christian Eriksen gaven het protest op.”

Het is toch raar dat dit verbod op de OneLove-band nog tijdens het WK wordt genomen?

“Dat is net een slimme zet van de FIFA. Het beslist alles in samenspraak met Qatar. Ze wisten dat er bij zo’n beslissing protest en negativiteit rond Qatar zouden komen en dus is er gewacht tot veel supporters al hier al waren en de wedstrijden waren begonnen. Hetzelfde met dat alcoholverbod in de stadions. Alles wordt op het laatste moment beslist.”

Heb jij persoonlijk ooit gedacht om niet naar het WK in Qatar te komen?

“Om eerlijk te zijn: ik zit in een delicate situatie. Ik speelde natuurlijk vier jaar bij PSG, dat eigendom is van Qatari. Ik moet dus niet in de soep spuwen. Oké, PSG blijft een club in Europa die gesponsord is door Qatari en ik was dus nog niet ter plaatse, maar ik was me wel bewust van wat allemaal in Qatar gebeurde. Ik veroordeel dat ook streng, maar tegelijkertijd kende ik ook vier mooie jaren bij PSG. Als de Belgisch bond had beslist om dit WK te boycotten, had ik dat aanvaard. Nu had elke speler de vrije keuze en ben ik hier. Een andere beslissing kon ik me niet permitteren.”

© AFP

Je wilt niet hypocriet zijn?

“De FIFA en de voetbalbonden hadden hier vroeger over moeten nadenken. Dat was hun job, maar nogmaals: het is te laat. We moeten nu gewoon voetballen.”

Wat denk je over het sportieve aspect? Niemand in België lijkt te geloven in jullie slaagkansen.

“Dat is jammer. Als ik kijk naar Nederland, dan zie ik alleen maar positivisme. Ik geloof nochtans zelf niet dat Nederland wereldkampioen kan worden, maar daar wordt wel een goeie sfeer gecreëerd. Hetzelfde in Engeland. In België is dat anders. Als ik met mijn vrienden praat die de pers lezen, is de teneur eerder negatief. Natuurlijk moeten er zaken gecorrigeerd worden na de mindere match tegen Egypte, maar de pers is de eerste link tussen de nationale ploeg en de mensen in België. Jullie hebben een enorme invloed. Er mag een positievere vibe gecreëerd worden.”

Tielemans over aflopend contract: “Zal geen invloed hebben”

© BELGA

Na Meunier schoof ook Tielemans aan op de persconferentie. Waarom moet Roberto Martinez voor hem kiezen naast Axel Witsel? Tielemans (25) moest erom lachen: “Kan de bondscoach daar niet beter op antwoorden? Ik spreek niet graag positief over mezelf. (zwijgt even) Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Ik wil correct zijn in mijn passing, tracht goed te zijn in balbezit en doe mijn werk in balverlies. Als ik dat allemaal zo goed mogelijk doe, hoop ik op een basisplaats, maar er is veel concurrentie. Neem nu Hans Vanaken. Hij draait al lang mee aan de top in België en won twee keer de Gouden Schoen. Er is dus heel veel kwaliteit in de groep. Als ik speel, dan moet ik op mijn best zijn.”

Tielemans moest uiteraard ook zijn mening geven over de OneLove-kapiteinsband. “Jammer dat het niet mag, het was een mooie actie”, klonk het. “Iedereen was verrast. Maar we moeten het accepteren en ons concentreren op het voetbal.”

Het contract van Tielemans bij Leicester loopt straks af. Speelt hij een goed WK, dan kan dat deuren openen. “Die situatie heeft geen invloed op mijn toernooi”, besloot Tielemans. “Ik doe niks anders dan anders, zal alles geven. Ik wil de beste voetballer zijn die ik kan zijn.”