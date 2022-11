Vakbonden bij lokale besturen voeren dinsdag actie uit protest tegen plannen om vastbenoemde ambtenaren te ontslaan

De vakbonden van de lokale besturen in Vlaanderen voeren dinsdag actie uit protest tegen de plannen van de Vlaamse regering die het makkelijker moeten maken om vastbenoemde ambtenaren te ontslaan. Enkele honderden militanten zullen verzamelen in Berchem. Daarnaast zullen mogelijk ook kinderdagverblijven hier en daar gesloten blijven of huisvuilophaling verstoord zijn, maar grootschalige hinder wordt er niet verwacht.

De actie van dinsdag is een initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV Openbare Diensten, ACOD LRB en VSOA-lrb). Zij zijn boos over de plannen van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). In die plannen zouden vastbenoemde ambtenaren van lokale en provinciale besturen ontslagen kunnen worden volgens dezelfde regels als contractuelen. Gemeenten zouden ook meer autonomie krijgen op het vlak van personeelsbeleid, met name over verloning of verlofregeling. De bonden vrezen voor politieke willekeur en “een race to the bottom”. Ze vrezen ook dat bij een eventuele afschaffing van de provinciebesturen ambtenaren massaal op straat zullen komen te staan.

Tijdens de bespreking in het Vlaams Parlement werd er al betoogd door de vakbonden. Morgen/dinsdag volgt er dan een stakingsdag. De gevolgen zijn nog niet helemaal duidelijk, maar zullen hier en daar wel zichtbaar zijn, valt te horen in vakbondskringen. Zeker in kinderdagverblijven of bij de huisvuilophaling is het effect van een staking meteen voelbaar, klinkt het. Bij andere stadsdiensten of bij provinciale besturen zullen de gevolgen vooral achter de schermen voelbaar zijn. De vakbonden plannen nog meer acties de volgende maanden, indien de bemiddeling met de Vlaamse overheid niets oplevert.

Dinsdagochtend zal er ook betoogd worden aan de kantoren van BluePoint in Berchem (Antwerpen). De werkgevers houden er een congres over “het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever”. Het gemeenschappelijk vakbondsfront verwacht een 500-tal militanten ter plaatse.