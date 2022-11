Keytrade Bank verhoogt spaarrente

Het gaat om een forse renteverhoging: het Azur-spaarboekje gaat van 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie naar respectievelijk 0,50 en 0,20 procent. Het tweede boekje, de High Fidelity-rekening, krijgt vanaf volgende maand 0,30 procent basisrente en 0,70 procent getrouwheidspremie, tegen 0,01 en 0,15 procent momenteel.

Keytrade Bank is een internetbank zonder kantorennetwerk die sinds 2016 in handen is van het Franse Crédit Mutuel Arkéa. De bank wil niet zeggen hoeveel spaargeld ze in beheer heeft of hoeveel klanten ze momenteel telt. In 2019 zei de bank ruim 300.000 klanten te tellen in België.

Keytrade Bank is niet de eerste die de rente optrekt. Eerder verhoogden ook Santander Consumer Bank, NIBC Direct, CKV en MeDirect al de vergoedingen op hun spaarboekjes. De grootbanken blijven voorlopig bij de wettelijke minimumrente van 0,11 procent (0,01 procent basis en 0,10 getrouwheidspremie) op hun gereglementeerde spaarrekeningen.