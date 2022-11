Disney haalt CEO terug die bedrijf groot maakte: kan hij hen uit het slop trekken? En waarom moest zijn voorganger vertrekken?

Het leest als een sprookje. Bob Iger stond 15 jaar aan het hoofd van het Disney-imperium, waardoor het bedrijf naar ongekende hoogtes kon groeien. Maar wanneer Iger met pensioen ging in 2020, kwam de boze stiefmoeder Bob Chapek ten tonele. En zoals dat gaat met boze stiefmoeders – of in dit geval gehaaide zakenmannen – ging het bergaf met het bedrijf. Gelukkig is daar nu opnieuw de held Iger. Een berekende keuze, zeggen experts.