Turkse president overweegt grondoffensief in Syrië: “Geen twijfel dat het niet bij luchtoperatie blijft”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan overweegt een grondoffensief in Syrië. Dat verklaarde hij aan journalisten. Ondertussen melden Koerdische militanten bombardementen in landelijke gebieden in het oosten van Aleppo en in de regio van Kobane.

Turkije voerde in de nacht van zaterdag op zondag verschillende luchtaanvallen uit tegen de Syrische Koerdenmilitie YPG en de verboden arbeiderspartij PKK in het noorden van Irak en Syrië. Volgens het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vielen daarbij minstens 35 doden. Koerdische milities hadden daarop vergeldingsacties aangekondigd.

Turkije ziet de luchtaanvallen als een vergelding voor de aanslag in Istanboel een week geleden, waarbij zes mensen stierven. Hoewel het onderzoek naar de aanslag nog niet afgerond is, is Ankara ervan overtuigd dat YPG en PKK verantwoordelijk zijn. Het Turkse ministerie van Defensie schreef maandag nog op Twitter dat verraders verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.

Geen twijfel

Erdogan zei maandag bovendien aan journalisten dat er “geen twijfel over bestaat dat deze operatie niet beperkt blijft tot een luchtoperatie”. “De bevoegde instanties, ons ministerie van Defensie en onze stafchef zullen samen beslissen in welke mate onze grondtroepen moeten worden ingezet”, aldus de president, verwijzend naar een “overleg” dat aan de gang is. “We hebben er al voor gewaarschuwd: we gaan zij die ons aanvallen op ons territorium laten betalen.”

Zondagavond en maandagochtend werden vanuit Syrië raketten gelanceerd richting Turkije, meldt Ankara. In de provincie Gaziantep vielen drie doden.