Russische bevelhebber ‘generaal Armageddon’ onder zware druk na vernederende terugtrekking uit Cherson

“Generaal Armageddon”: zo wordt de gevreesde Russische bevelhebber Sergej Soerovikin genoemd. De man werd begin oktober aangesteld als het hoofd van de “speciale militaire operatie” in Oekraïne, met dank aan de enorme reputatie die hij meedraagt na gediend te hebben in onder meer Afghanistan.

Maar zelfs hij staat nu plots ter discussie. Het was Soerovikin namelijk die op 9 november het bevel gaf aan de Russische troepen om zich terug te trekken uit de stad Cherson en de westelijke oever van de Dnjepr te verlaten. Die terugtrekking wordt beschouwd als een vernedering van formaat voor Rusland, en dat wordt de 56-jarige veteraan aangewreven.

Het argument voor die terugtrekking was dat Rusland dan materiaal kon sparen en haar troepen elders kon inzetten. Maar het effect blijft uit en dat levert hem in Rusland veel kritiek op, vooral van de vele militaire bloggers, aldus Reuters. “Hoe kan het dat die Zelenski in alle rust Cherson kan bezoeken? Waarom verspillen wij ons bloed en laten we dat toe”, vroeg de populaire blogger Vladlen Tatarski zich bijvoorbeeld af. “Het zou zo gemakkelijk geweest zijn. Maar neen, op deze manier lukt niets.”

© via REUTERS

Ook de nationalist Alexander Dugin, nog zo’n blogger met een grote aanhang, spaarde zijn kritiek voor de man niet. “De limiet is bereikt”, zei hij over het groeiende gebied dat Rusland al prijsgegeven heeft aan Oekraïne. Talkshowpresentator Vladimir Solovio roept Soerovikin dan weer op meer bommen te gooien op energie-infrastructuur en militaire doelwitten, zoals Rusland de voorbije maanden al meermaals gedaan heeft. “Vervolledig de vernietiging van die infrastructuur, generaal.” En zo zijn er nog heel veel voorbeelden van critici, aldus Reuters.

Volgens Britse inlichtingendiensten kampt Rusland ondertussen met “ernstige tekorten op vlak van munitie en bekwaam personeel”. Dat zou zowel op defensieve als offensieve posities problemen veroorzaken.