Zweedse ambassadeur op het matje geroepen in Turkije na “terroristische en voor president beledigende propagandabeelden”

De Zweedse ambassadeur in Turkije heeft zich maandag op het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten verantwoorden voor een actie van Koerdische militanten. Zij projecteerden beelden op de Turkse ambassade in Stockholm. Volgens Ankara gaat het om “terroristische en voor onze president beledigende propagandabeelden”, aldus een anonieme bron op het ministerie.

In een video op Twitter had het Zweeds comité voor Rojave zijn steun uitgesproken voor de Volksbeschermingseenheden (YPG). Dat is de belangrijkste Koerdische militie in Syrië, en Ankara beschouwt die groepering als een terreurorganisatie. De niet-gedateerde video toont de beelden die op de gevel van de Turkse ambassade geprojecteerd werden. Het gaat om beelden die de banden hekelen die Ankara met IS zou hebben, en eveneens de chemische wapens die de Turken tegen de Koerden zouden inzetten.

De ambassadeur kreeg de vraag dat de daders geïdentificeerd worden en dat de “noodzakelijke maatregelen” worden genomen.

Volgens Ankara is Stockholm, net als Helsinki kandidaat-lidstaat bij de NAVO, te soft voor de Koerdische Arbeiderspartij PKK en bondgenoten zoals de YPG. Sinds mei al blokkeert Turkije het lidmaatschap van de twee Scandinavische landen. Bij een bezoek aan Ankara beloofde de nieuwe Zweedse premier Ulf Kristersson om antwoorden te formuleren op de Turkse bezorgdheden rond antiterrorisme. Dat zou de weg moeten vrijmaken voor een Turkse goedkeuring.