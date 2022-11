Vliegtuigje neergestort in woonwijk van Colombiaanse stad Medellin: minstens acht doden

In een woonwijk van de stad Medellin, in het noordwesten van Colombia, is maandag een klein vliegtuigje neergestort. Dat heeft burgemeester Daniel Quintero meegedeeld.

Het kleine passagierstoestel kwam kort na het opstijgen neer in de wijk Belen Rosales. De zes passagiers en twee bemanningsleden zijn om het leven gekomen. Er is ook grote schade aan zeven woningen, maar het is niet duidelijk of daar slachtoffers zijn gevallen.

Volgens de Colombiaanse media was het vliegtuig, een tweemotorige Piper, onderweg van Medellin naar de kustplaats Pizarro. De bemanning had na het opstijgen melding gemaakt van problemen met de motor.