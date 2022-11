Koppel dat dochtertje zeven dagen na bevalling verloor, sleept gynaecoloog en vroedvrouw voor rechter: “Met keizersnede had Ryvana nog geleefd”

Zes jaar na de feiten is rechtszaak gestart in Gent.

Amper zeven dagen heeft Ryvana, het dochtertje van Lindsey Van Steenkiste (24) en Mike Adams (26) uit het Oost-Vlaamse Kaprijke, geleefd. Een verlies dat volgens het ouderpaar perfect te vermijden was. En dus sleepten ze de gynaecoloog en de vroedvrouw voor de rechter. Leken de twee in eerste instantie aan vervolging te ontsnappen, is er zes jaar na de feiten alsnog een rechtszaak gestart.