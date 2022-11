Rode Duivels verbroederen met gastarbeiders in Qatar

De Rode Duivels hebben maandagavond na hun training in Qatar verbroederd met een aantal migrantenarbeiders. “Deze meeting maakt deel uit van één van de acties van de Belgische Voetbalbond om de situatie van de gastarbeiders in Qatar onder de aandacht te brengen”, liet het team weten.

Enkele dagen geleden deed de Nederlandse selectie dit ook al. De Nederlanders speelden zelfs een wedstrijdje met de gastarbeiders.

Volgens Amnesty International hebben duizenden arbeidsmigranten sinds 2010 te maken gehad met mensenrechtenschendingen toen ze werkten aan de bouw van de stadions, hotels, transport- en andere infrastructuur die nodig waren om het WK 2022 te organiseren. De overgrote meerderheid van de arbeidsmigranten in Qatar zou bijvoorbeeld zeer hoge en illegale wervingskosten van meer dan 1.300 dollar hebben moeten betalen om in Qatar te mogen werken.

In juni kregen de Rode Duivels van Amnesty International een infosessie over de mensenrechten in Qatar.