Te kritisch voor regering? Bouchez (MR) vindt van niet: “Een huisarts zegt toch ook dat u ziek bent om u te kunnen helpen?”

Hij gaat niet anders communiceren na de heisa, zei Bouchez vanuit Parijs. “Het statement dat we maandag samen rondgestuurd hebben, benadrukte vooral dat we achter het liberale project staan. We willen daarmee zeggen: er zijn uiteraard spanningen en meningsverschillen, maar er is meer dat ons bindt dan wat ons van elkaar onderscheidt. Ik zal me dus blijven focussen op thema’s die belangrijk zijn voor MR, maar ik denk dat we dat samen met Open VLD moeten doen zodat het beleid van de regering zo liberaal mogelijk is. Dat was het doel van alle gesprekken met Egbert Lachaert.”

“Ongepaste vergelijking”

Of er geen wonden geslagen zijn door de vergelijking die Lachaert maakte tussen de communicatie van MR en die van het Vlaams Belang? (De Open VLD-voorzitter zei zondagochtend op RTL dat “sommige MR-Kamerleden de premier aanvallen op een manier die copy-paste is van Vlaams Belang”).

“De vergelijking was ongepast, maar hij heeft het wel genuanceerd. Hij sprak over specifieke gevallen. Ik begrijp dat er spanningen waren over bepaalde dossiers. Hun situatie is ook anders, als partij van de premier. Maar ik vond die vergelijking inderdaad onjuist en ik hoop dat ons statement dat duidelijk maakt. Omdat we dezelfde democratische, liberale waarden delen, werken MR en Open VLD samen. Je zal geen greintje Vlaams Belang vinden binnen onze partij, niet qua vorm en niet qua inhoud. De MR is een partij die zich strijdbaar opstelt en zegt waar het op staat, die de problemen niet onder de mat wil vegen. Dat gaan we blijven doen in een openhartige relatie met Open VLD. In de politiek moet je eerlijk zijn en dat is een van onze kernwaarden.”

Huisarts

Het is niet aan de politici om de regering te beschermen, benadrukt Bouchez. “Maar wel om de problemen in dit land op te lossen. Om dat te doen, moet je eerst vaststellen wat die problemen zijn. Je huisarts is iemand die je vertrouwt, met wie je overeenkomt. Zelfs als je een ernstige ziekte hebt en dat geen leuk nieuws is, zegt hij het toch omdat hij je kan helpen. In de politiek is dat ook zo. Je moet kunnen zeggen wat er niet werkt om dat te kunnen verbeteren. Het heeft geen zin om de waarheid te verhullen.”

Vertrouwen in premier Alexander De Croo, van Open VLD, heeft Bouchez naar eigen zeggen nog. “De focus moet niet liggen op persoonlijke relaties. Ik heb met niemand problemen, maar wil resultaten. De Croo kan het, hij kan resultaten bieden.” Ook het vertrek van Alexia Bertrand naar Open VLD om staatssecretaris te worden, vindt hij naar eigen zeggen niet erg. “Het is geen verlies. Ze is minister voor Open VLD, maar we vormen één familie.”

Over de beslissing rond het ontslag van Eva De Bleeker wil Bouchez zich niet uitspreken, al vindt de MR-voorzitter persoonlijk wel dat De Bleeker “haar werk gedaan heeft”. “Ze heeft over een aantal dossiers aan de alarmbel getrokken en ik denk niet dat ze zich moet schamen voor het geleverde werk. Ik draag haar persoonlijk een warm hart toe en ik wil haar ook graag zeggen dat ik haar analyse deels steun.”