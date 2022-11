Raf Simons doekt eigen modelabel op: “Het einde van een buitengewone reis van 27 jaar”

De lente- en zomercollectie van 2023, die in oktober te zien was in Londen, zal de laatste zijn van het label van de Belgische modeontwerper Raf Simons. Na 27 jaar stopt hij met zijn modemerk, zo kondigt hij op Instagram aan.

Simons noemt die collectie “het einde van een buitengewone reis van 27 jaar”. “Woorden schieten tekort om met jullie te delen hoe fier ik ben op wat we allemaal bereikt hebben”, schrijft Simons op Instagram. “Ik ben dankbaar voor de steun van mijn team, van mijn medewerkers, van de pers en kopers, van mijn vrienden en familie en van onze trouwe fans en volgers. Bedankt, allemaal, om in onze visie en in mij te geloven.”

De voorbije decennia groeide Raf Simons uit tot een naam als een klok in de modewereld. Hij was sinds april 2020 creatief directeur van Prada, maar vulde diezelfde functie voordien ook al in bij Dior en Calvin Klein. Zijn eigen label richtte hij in 1995 op in ons land. Het is daarmee dat hij internationaal snel bekendheid verwierf en de ene topjob na de andere kreeg.

Onder meer Marc Jacobs reageerde op Instagram al op het nakende einde van het label van Simons. “Bedankt Raf, voor de prachtige jaren vol inspiratie”, schrijft hij.