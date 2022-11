Mondspray voor frisse adem kan speekseltest voor verboden middelen vervalsen

De politie hield onlangs een auto tegen voor een controle en onderwierp de bestuurder aan een drugstest. De man had zelf aangegeven dat hij cannabis had gerookt. Normaal gezien zou de speekseltest een positief resultaat moeten geven hebben.

Toch moest men de chauffeur laten gaan na een negatieve test. Daar zorgde een mondspray voor, zo luidt het in een waarschuwing aan de politiediensten.

Het product, dat we bewust niet vernoemen om geen bestuurders op slechte ideeën te brengen, is online te koop voor 30 euro en dient in feite om een slechte rokersadem weg te nemen. De Franse verdeler maakt op de website reclame dat het product THC-restanten, het hoofdbestanddeel van cannabis, neutraliseert en belooft met honderd procent zekerheid een negatief resultaat bij een speekseltest.

Toch door de mand vallen

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) en Stef Willems van Vias willen in de eerste plaats benadrukken dat verdovende middelen gebruiken en rijden absoluut wordt afgekeurd.

Professor Tytgat heeft het middel voor ons bekeken. “Scheikundig gezien kan het wel een speekseltest op THC (cannabis) beïnvloeden en aanleiding geven tot een negatief resultaat, ook al zou het in normale omstandigheden positief moeten zijn”, zegt hij.

“De reden is niet het afbreken van THC op zich, maar wel het absorberen van THC in het mengsel van vetzuren, alcohol en agar gom, de hoofdingrediënten. THC verdwijnt zo uit het speeksel. Maar of dat in alle gevallen werkt, is nog maar de vraag.”

Dat zegt ook toxicoloog en juridisch expert bij het NICC Sarah Wille. “Zo een middel kan een deel van de contaminatie wegspoelen en de test beïnvloeden. Veel zal afhangen van hoelang het geleden is dat er verboden middelen zijn gebruikt. De politie kan de speekseltest nog altijd naar een lab sturen of een bloedproef bevelen. De kans is groot dat de chauffeur dan toch nog door de mand valt omdat die resultaten nauwkeurig zijn.”