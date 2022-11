Moeder dient klacht in bij politie na horrorverhaal in crèche: “Ze duwden braaksel in de mond van mijn zoon”

De laatste getuigenis over probleemcrèche Mippie en Moppie gaat over het filiaal in Eppegem. — © Google maps

Zemst/Keerbergen

Een nieuwe ouder is naar voren gekomen met een horrorverhaal over Mippie en Moppie 3 in Eppegem. De crèches in Keerbergen en Zemst zijn vandaag allemaal gesloten nadat klachten bleven binnenstromen. Zo ook van moeder Sabrina die nadat ze van een medewerkster te horen kreeg wat haar kind te verduren had gekregen, naar de politie is gestapt.