Maakt Lewandowski eindelijk zijn eerste WK-goal en wat kan Messi op zijn laatste grote toernooi: dit mag u vandaag verwachten van het WK

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten van het WK.

Welke matchen staan er op het menu?

11u00 Argentinië - Saudi-Arabië

14u00 Denemarken - Tunesië

17u00 Mexico - Polen

20u00 Frankrijk - Australië

Welke partij moet u zeker volgen?

Lionel Messi die met Argentinië aan zijn laatste WK start, is natuurlijk altijd boeiend. Alleen lijkt het onwaarschijnlijk dat de Argentijnen last zullen hebben met Saudi-Arabië. Hetzelfde geldt voor regerend wereldkampioen Frankrijk, dat met Australië zeker een haalbare kaart voor de kiezen krijgt. Maar het blijft natuurlijk afwachten hoe de Fransen voor de dag komen na het vele blessureleed waarmee de selectie al te kampen kreeg. Kijk dus maar naar de start op dit toernooi van de twee bovengenoemde toplanden.

Welke speler moet u in de gaten houden?

Toch maar Robert Lewandowski (34). Want als hij scoort, is dat zijn 77ste interlandgoal en komt de Pool in de all time top tien naast legende Pelé. En hij heeft nog iets recht te zetten na zijn mislukt WK vier jaar geleden, toen zijn teller op nul bleef staan.

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

Mexico neemt nu al voor de zeventiende keer deel aan het WK en is recordhouder op het vlak van deelnames zonder trofee. Al vermeldt u er best niet bij dat België tweede staat in die lijst, met al dertien deelnames zonder eindwinst.

En nog iets: de bondscoach van Saudi-Arabië, Hervé Renard, was bij Cambridge begin jaren 2000 een visionair op het vlak van voeding, waardoor de sausjes bij het eten verdwenen.

Wat gebeurt er naast het veld?

De WK-koorts bij de Rode Duivels zal ongetwijfeld omhoog gaan vandaag. Het is de laatste dag voor hun eerste wedstrijd, want morgen staat het duel tegen Canada op het programma.