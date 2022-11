WK RETRO. Drank, vrouwen en Allah: hoe Saeed Al-Owairan, de Saudische schrik van de Belgen op het WK 1994, op vier jaar tijd een schim van zichzelf werd

Ach, die clichés. Ze noemden hem al de Maradona van het Midden-Oosten. Zoals de Argentijn op het WK in ’86 Engeland voor schut had gezet met zijn dribbel, zo had Saeed Al-Owairan dat acht jaar later met de Belgen gedaan. Een vernedering voor de Duivels, dat onvergetelijke doelpunt. Al-Owairan werd er wereldberoemd mee. Tot hij vier jaar later opnieuw op het WK stond. Een te dik mannetje, onherkenbaar voor iedereen. Wat was er gebeurd met de schrik van de Belgen?