Ook de bondscoach heeft wat te bewijzen: waarom Roberto Martinez van zijn sokkel dreigt te vallen

Roberto Martinez (49) behaalde met de Rode Duivels de mooiste prijs in onze WK-geschiedenis: derde op het WK in Rusland. De sympathieke, immer zo rationeel mogelijk werkende bondscoach stortte België vier jaar geleden in een delirium. De Gouden Generatie zorgde bijna voor goud, maar het volk was ook tevreden met brons. Intussen dreigt Martinez van zijn sokkel te vallen. In onze enquête antwoordde liefst 56 procent dat een andere bondscoach het beter zou doen met Courtois, De Bruyne, Lukaku en co. Martinez heeft op dit WK opnieuw wat te bewijzen.