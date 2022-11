208 gewelddaden op agenten tijdens 105.000 interventies in politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene

Close antwoordde op een vraag van David Weytsman (MR) over de beschermingsmaatregelen voor de politie, in de context van het overlijden van een politieagent een tiental dagen geleden in Schaarbeek. Politie-inspecteur Thomas Monjoie (29) werd daar twee weken geleden tijdens een interventie doodgestoken. Een collega raakte gewond.

De burgemeester liet weten dat er dit jaar al 208 gevallen van agressie gemeld werden tegen de politie, waaronder 61 gevallen van opzettelijke slagen en verwondingen en 28 gevallen van gewapende opstand. De agressiegevallen leidden tot 124 arbeidsongeschiktheden.

“Ik ben als burgemeester van de stad Brussel zeer trots op het politiekorps dat een gecompliceerde dienst levert in het licht van steeds complexere situaties”, aldus Close.