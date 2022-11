Belastingcontroleur gedood tijdens controle bij handelaar in Pas-de-Calais

In Bullecourt, een dorpje in het Franse departement Pas-de-Calais, is maandag een belastingcontroleur gedood nadat hij samen met een collega was ontvoerd tijdens een belastingcontrole in het huis van een handelaar in tweedehands goederen.

Het 43-jarige slachtoffer werd maandagavond in het huis van de handelaar aangetroffen door de hulpdiensten, die waren verwittigd door getuigen. De man, chef van de “brigade van overheidsfinanciën”, was om het leven gebracht met messteken, volgens een bron die vertrouwd is met het onderzoek.

Zijn collega, een 38-jarige vrouw, werd eveneens gevonden in het huis. Ze was vastgebonden op een stoel en verkeerde in shock. De 46-jarige handelaar zelf zou zich later in een bijgebouw van het leven hebben beroofd.

De Franse minister van Openbare Rekeningen Gabriel Attal bevestigde het overlijden van de belastingcontroleur. “Deze man deed gewoon zijn werk zoals elke dag, maar keerde vandaag niet meer terug. Hij werd gedood tijdens een belastingcontrole”, zei Attal in een toelichting aan de Senaat. Daar werd een minuut stilte gehouden. Attal, die het had over een “onvoorstelbare tragedie”, begeeft zich dinsdagochtend ter plaatse. Het parket van Arras opende een moordonderzoek.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be